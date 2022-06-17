Лукашенко вигадав польську загрозу для заходу України і пообіцяв відреагувати

Самопроголошений президент Білорусі придумав новий маразм про напад Польщі на захід України.

Лукашенко заявив, що мовляв "українці ще попросять Росію та Білорусь захистити їх від польської армії".

Про це повідомляють білоруські пропагандистські видання.

Лукашенко придумав, що "поляки нібито мріють захопити захід України" та пригрозив, що Білорусь може "допомогти зберегти територіальну цілісність України".

На думку самопроголошеного президента Білорусі, українці ще попросять, щоб Росія та Білорусь "допомогли зберегти територіальну цілісність України". Водночас він не згадав, що саме з території його країни цинічно бомбардували Київ та вторглась російська армія, яка вчинила різанину в Бучі та Ірпені. І саме РФ окупувала частину півдня та сходу України.

Натомість Лукашенко вмерещилось те, що поляки хочуть "захопити" захід України, щоб оточити Білорусь.

"Ми не можемо допустити, щоб нас поляки оточили. Це найнебезпечніший варіант. І я колись сказав: ще українці попросять нас із росіянами, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність. Щоб не забрали захід України", - заявив самопроголошений білоруський диктатор.

Також Лукашенко повторив черговий пропагандистський маразм про те, що нібито США підтримують Польщу заради анексії заходу України. Самопроголошений президент Білорусі також заявив, що нібито "Путін ніколи його не просив зайти до України та "когось там замочити".

Нагадаємо, у середу, 15 червня, відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі.

Також напад Білорусі на захід України вигідний Путіну, оскільки це може завадити постачанню західної зброї. А тому російський диктатор може тиснути на самопроголошеного президента Білорусі, щоб той напав на Україну.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його армія може напасти на захід України. Фейковому президенту вмерещилось, що "Захід може ввести війська у західні регіони України та напасти на Білорусь".

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