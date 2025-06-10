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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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789
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Щоденні обстріли України є лише частиною значно ширшого плану РФ – NYT

Масовані нічні атаки РФ на Київ та інші міста — частина кампанії виснаження української ППО.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ППО

ППО. / © Associated Press

Нічні атаки Росії на українські міста — це не лише терор цивільного населення, а й елемент масштабної кампанії з виснаження протиповітряної оборони України.

Про це пише The New York Times, посилаючись на українських чиновників і власних кореспондентів.

Останніми тижнями обстріли посилилися: РФ дедалі частіше запускає безпілотники та ракети в нічний час, попри тиск з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка наполягає на припиненні вогню.

Одна з наймасштабніших атак із початку вторгнення

За словами українських посадовців, у вівторок Росія запустила по Україні 315 дронів і 7 ракет. Це сталося після ще однієї масштабної повітряної атаки, у якій застосували близько 500 дронів і ракет — найбільша подібна атака з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У Києві ніч вівторка стала однією з найгучніших за останні місяці. У 7 із 10 районів зафіксували пожежі й пошкодження будівель. Над столицею здіймався чорний дим, лунали сирени “швидких”. В Одесі загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення.

Життя під обстрілами

Повітряні тривоги, гуркіт ППО, вибухи — такими стали ночі у столиці. Люди ночують у коридорах, ванних кімнатах чи укриттях метро. У соцмережах депутати діляться історіями про дітей, які плачуть у сховищах, і про те, як українці все одно йдуть на роботу.

“Всю ніч у притулку діти тремтіли та плакали. Але ми, кияни, і я йдемо на роботу!” — написала народна депутатка Лариса Білозір.

Підготовка до наступу та зрив переговорів

На думку аналітиків і джерел NYT, масовані обстріли є частиною спроб Кремля виснажити українську ППО перед новими наступальними діями на сході України.

Попри дипломатичні зусилля Вашингтона, зокрема переговори у Стамбулі, домовитися про припинення вогню не вдалося. Єдиним результатом став черговий обмін полоненими.

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня армія РФ завдала потужного удару по Україні. Внаслідок обстрілів дронами й ракетами постраждали Київ та область, Одеса, Дніпропетровщина й Чернігівщина. Наразі відомо про 13 поранених та загиблих.

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