Шеф-кухар Клопотенко запропонував меню для останньої вечері Путіна перед стратою

Відомий кулінар не вигадував особливих рецептів, вважаючи, що кремлівський диктатор заслуговує на те, щоб востаннє в житті поїсти саме те, що зазвичай збирає його охорона в туалеті у відомий чемодан.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, яку страву подав би Путіну на “last meal” — спеціальну останню вечерю, яку пропонують приреченим на страту.

Свій варіант меню він озвучив в інтерв’ю YouTube-каналу “Ґрунт”.

“Я б туди нас*ав”, - лаконічно відповів відомий кулінар, не вигадуючи особливих рецептів.

Як відомо, авторитарний правитель Іраку Саддам Хусейн перед тим, як його повісили, отримав на “last meal” курку з рисом, гарячу воду та мед.

На останню вечерю оберштурмбаннфюреру СС Адольфу Ейхману, який був відповідальним за “остаточне вирішення єврейського питання” і якого стратили в Ізраїлі, подали пляшку сухого вина.

Нагадаємо, у Гаазі розпочався трибунал, мета якого - викрити воєнні злочини російського диктатора. Покази свідків вислуховують судді, а обвинувачення представляють відомі міжнародні прокурори.

Читайте також: