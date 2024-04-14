Сирський про 10 років АТО: "Українське сонце сходить за териконами на Донбасі"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагадав, що рівно 10 років тому – 14 квітня 2014 року – на виконання рішення РНБО розпочалася Антитерористична операція в Україні.

Про це він написав у Facebook.

"Оголошення Антитерористичної операції – стало реакцією на захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ РФ на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля. З честю виконував обов’язки і начальника штабу Антитерористичної операції, і заступника керівника Антитерористичної операції, і керівника Антитерористичної операції", - йдеться у дописі.

Сирський також подякував кожному українському захиснику і захисниці, які 2014 року стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити Україну від російських терористів та агресорів.

"Дякую кожному, хто захищав і захищає незалежність України. Цього дня ми повинні згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навалі. Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям! Боротьба триває. Усі хто брав участь у Антитерористичній операції дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі! Ми робимо все, щоб звільнити нашу землю. Ми переможемо! Слава Україні!", - резюмував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, Сирський заявив про суттєве загострення ситуації на Східному фронті.

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