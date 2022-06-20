Ситуація на фронті дозволяє проводити ЗСУ контратаки - Маломуж

Оперативне постачання західної зброї кардинально змінить хід війни.

Військовий експерт, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що українські контратаки продовжать відкидати російські війська.

Про це він заявив під час Єдиного телемарафону.

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"ЗСУ переходить до тактичних дій, контратак, а також розвитку наступальних дій, де вони вже є. Тобто ми проявляємо готовність, але з новою зброєю. Оперативне постачання західної зброї дозволить нам наступати. Але і ситуація назріла на фронті. Сидіти в окопах, захищати рубежі – це важливо, але там, де ми можемо треба завдавати удари. Задача номер один – відбити Донбас, а потім перейти на південь", - сказав він.

Раніше стало відомо, що найближчими тижнями наступи української армії будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсонській та Запорізькій областях.

Аналітики ISW вважають, що окупанти стягують війська до області для захисту від безперервних контратак України на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.

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