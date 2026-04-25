Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані
Окупанти продовжують зазнавати чималих втрат у війні проти України.
Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 230 окупантів. Також загарбники втратили чимало техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 324 690 (+1 230) осіб
танків — 11 892
бойових броньованих машин AFVs — 24 458 (+13)
артилерійських систем — 40 635 (+29)
РСЗВ — 1 753
засоби ППО — 1 353
літаків — 435
гелікоптерів — 350
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 255 862 (+1 257)
крилаті ракети — 4 549
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 91 422 (+166)
спеціальна техніка — 4 136 (+2)
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.