Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані

Окупанти продовжують зазнавати чималих втрат у війні проти України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти / © Associated Press

Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 230 окупантів. Також загарбники втратили чимало техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 324 690 (+1 230) осіб

  • танків — 11 892

  • бойових броньованих машин AFVs — 24 458 (+13)

  • артилерійських систем — 40 635 (+29)

  • РСЗВ — 1 753

  • засоби ППО — 1 353

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 350

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 255 862 (+1 257)

  • крилаті ракети — 4 549

  • кораблі / катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 91 422 (+166)

  • спеціальна техніка — 4 136 (+2)

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.

