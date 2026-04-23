Російські загарбники нарощують інтенсивність атак на Куп’янському напрямку та намагаються наблизитися до міста з двох боків річки Оскіл.

Про це у етері Армія TV повідомив офіцер управління 43-ї окремої механізованої бригади Артур Мартіросян.

За його словами, нещодавно ворог здійснив чергову спробу так званого «флаговтику» у Куп’янську.

«Група з п’яти осіб. Троє були ліквідовані ще на підході. Двом вдалося дійти до Куп’янська з метою встановити ганчірку російську», — розповів він.

Він уточнив, що загарбники забігли до п’ятиповерхового будинку, по якому українські військові завдали удару.

«Один вирішив здатися, а другий не вигадав нічого кращого, як вийти у вікно п’ятого поверху, і перевірити гравітацію», — додав Мартіросян.

Загалом, за словами військового, протягом тижня бійці 43-ї окремої механізованої бригади ліквідували близько пів сотні російських загарбників.

Водночас інтенсивність штурмів зростає: противник атакує в районах Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Ківшарівки та Новоосинового.

