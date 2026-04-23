ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Загарбники посилили атаки на Куп’янському напрямку — ЗСУ

Противник атакує в районах Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Ківшарівки та Новоосинового.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Російські загарбники нарощують інтенсивність атак на Куп’янському напрямку та намагаються наблизитися до міста з двох боків річки Оскіл.

Про це у етері Армія TV повідомив офіцер управління 43-ї окремої механізованої бригади Артур Мартіросян.

За його словами, нещодавно ворог здійснив чергову спробу так званого «флаговтику» у Куп’янську.

«Група з п’яти осіб. Троє були ліквідовані ще на підході. Двом вдалося дійти до Куп’янська з метою встановити ганчірку російську», — розповів він.

Він уточнив, що загарбники забігли до п’ятиповерхового будинку, по якому українські військові завдали удару.

«Один вирішив здатися, а другий не вигадав нічого кращого, як вийти у вікно п’ятого поверху, і перевірити гравітацію», — додав Мартіросян.

Загалом, за словами військового, протягом тижня бійці 43-ї окремої механізованої бригади ліквідували близько пів сотні російських загарбників.

Водночас інтенсивність штурмів зростає: противник атакує в районах Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Ківшарівки та Новоосинового.

Раніше повідомлялося, що на Куп’янському напрямку російські війська переживають глибоку кризу через великі втрати.

Ми раніше інформували, що головною метою весняно-літньої наступальної кампанії РФ залишається захоплення міської агломерації на Донеччині та посилення штурмових дій на півдні Запорізької області.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie