Загарбники посилили атаки на Куп’янському напрямку — ЗСУ
Противник атакує в районах Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Ківшарівки та Новоосинового.
Російські загарбники нарощують інтенсивність атак на Куп’янському напрямку та намагаються наблизитися до міста з двох боків річки Оскіл.
Про це у етері Армія TV повідомив офіцер управління 43-ї окремої механізованої бригади Артур Мартіросян.
За його словами, нещодавно ворог здійснив чергову спробу так званого «флаговтику» у Куп’янську.
«Група з п’яти осіб. Троє були ліквідовані ще на підході. Двом вдалося дійти до Куп’янська з метою встановити ганчірку російську», — розповів він.
Він уточнив, що загарбники забігли до п’ятиповерхового будинку, по якому українські військові завдали удару.
«Один вирішив здатися, а другий не вигадав нічого кращого, як вийти у вікно п’ятого поверху, і перевірити гравітацію», — додав Мартіросян.
Загалом, за словами військового, протягом тижня бійці 43-ї окремої механізованої бригади ліквідували близько пів сотні російських загарбників.
Водночас інтенсивність штурмів зростає: противник атакує в районах Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Ківшарівки та Новоосинового.
Раніше повідомлялося, що на Куп’янському напрямку російські війська переживають глибоку кризу через великі втрати.
Ми раніше інформували, що головною метою весняно-літньої наступальної кампанії РФ залишається захоплення міської агломерації на Донеччині та посилення штурмових дій на півдні Запорізької області.