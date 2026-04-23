Захватчики усилили атаки на Купянском направлении — ВСУ
Противник атакует в районах Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Ковшаровки и Новоосинового.
Российские захватчики наращивают интенсивность атак на Купянском направлении и пытаются приблизиться к городу с двух сторон реки Оскол.
Об этом в эфире Армия TV сообщил офицер управления 43-й отдельной механизированной бригады Артур Мартиросян.
По его словам, недавно враг предпринял очередную попытку так называемого «флаговтика» в Купянске.
«Группа из пяти человек. Трое были ликвидированы еще на подходе. Двум удалось дойти до Купянска с целью установить тряпку русскую», — рассказал он.
Он уточнил, что захватчики забежали в пятиэтажный дом, по которому украинские военные нанесли удар.
«Один решил сдаться, а второй не придумал ничего лучше, чем выйти в окно пятого этажа, и проверить гравитацию», — добавил Мартиросян.
В общей сложности, по словам военного, в течение недели бойцы 43-й отдельной механизированной бригады ликвидировали около полусотни российских захватчиков.
В то же время интенсивность штурмов растет: противник атакует в районах Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Ковшаровки и Новоосинового.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российские войска переживают глубокий кризис из-за больших потерь.
Мы ранее информировали, что главной целью весенне-летней наступательной кампании РФ остается захват городской агломерации в Донецкой области и усиление штурмовых действий на юге Запорожской области.