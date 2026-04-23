Война в Украине

Российские захватчики наращивают интенсивность атак на Купянском направлении и пытаются приблизиться к городу с двух сторон реки Оскол.

Об этом в эфире Армия TV сообщил офицер управления 43-й отдельной механизированной бригады Артур Мартиросян.

По его словам, недавно враг предпринял очередную попытку так называемого «флаговтика» в Купянске.

«Группа из пяти человек. Трое были ликвидированы еще на подходе. Двум удалось дойти до Купянска с целью установить тряпку русскую», — рассказал он.

Он уточнил, что захватчики забежали в пятиэтажный дом, по которому украинские военные нанесли удар.

«Один решил сдаться, а второй не придумал ничего лучше, чем выйти в окно пятого этажа, и проверить гравитацию», — добавил Мартиросян.

В общей сложности, по словам военного, в течение недели бойцы 43-й отдельной механизированной бригады ликвидировали около полусотни российских захватчиков.

В то же время интенсивность штурмов растет: противник атакует в районах Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Ковшаровки и Новоосинового.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российские войска переживают глубокий кризис из-за больших потерь.

Мы ранее информировали, что главной целью весенне-летней наступательной кампании РФ остается захват городской агломерации в Донецкой области и усиление штурмовых действий на юге Запорожской области.