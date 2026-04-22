"Дальше будет хуже": Жданов предупредил об опасности роев "Шахедов" и последующем массированном ударе

Россия в последние дни активно атакует Украину управляемыми беспилотниками. Под постоянным ударом такими "Шахедами" оказались Днепр, Киев, Харьков, Запорожье и другие. Более того, дроны часами «наматывают круги» над городами и терроризируют гражданских круглосуточными атаками. В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что армия РФ может готовиться к следующему массированному ракетному удару.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, чем управляемые «Шахеды» отличаются от обычных, в чем их опасность, сколько их имеет Россия, почему сбить такие дроны сложнее и когда враг может нанести новый массированный удар по Украине.

Чем опасны управляемые «Шахеды»

По словам эксперта, главная угроза управляемых дронов заключается в возможности оператора видеть все, что видит беспилотник в режиме реального времени.

«Угроза состоит в том, что оператор видит то, что видит дрон. Они используют эти дроны для поражения движущихся целей. Попадания в локомотивы, особенно те, которые у нас были в поезда. Это можно сделать только дроном, который управляется в режиме онлайн. Ну и ведение разведки», — объяснил Жданов.

Он подчеркнул, что такие беспилотники сложнее сбить, поскольку они маневрируют в воздухе.

«Дело в том, что если он маневрирует, то он более сложная цель. Чтобы сбить маневренную цель, нужно применять высокоточные средства, такие как зенитно-ракетные комплексы. У нас ракет маловато. А лупить пулеметами в воздух, надо потратить очень много боеприпасов, чтобы в него попасть, за счет маневрирования. Потому их и не сбивают. А когда идет массированная атака, когда они идут с роем, тогда и легче сбивать, и легче обнаруживать», — отметил эксперт.

Как работает система связи между дронами

Жданов объяснил, что россияне могут использовать так называемые mesh-сети — систему, когда дроны передают сигнал друг другу.

«Они могут использовать меш-сети, это когда на дронах стоят ретрансляторы, роутеры, скажем так, на простом языке. И эти роутеры передают сигнал между самыми дронами. И идущий последним он достает и имеет связь с ретранслятором, который стоит, допустим, на границе Украины и России. Или на границе Украины и Беларуси. Ретрансляторы стационарные сегодня достигают дальности до 200 км», — сказал он.

По его словам, подобная система позволяет значительно увеличить дальность полета беспилотников.

«А если еще сделать такую цепочку из дронов с дистанцией в 50 километров между дронами, допустим, в воздухе, то дальность увеличивается существенно. Последний дрон может передавать информацию на ретранслятор к оператору, использует модемы, которые стоят в летящих за ним дронах. Вот в чем их особенность и опасность», — объяснил эксперт.

Почему их трудно заглушить

Эксперт отметил, что Украина может глушить связь между дронами, но только в зоне действия радиоэлектронной борьбы.

«Глушить можем. Можем глушить эту связь, но для этого нужно, чтобы дроны летали в зоне действия нашей РЭБ. Пока мы только мечтаем о глубоко эшелонированной системе противовоздушной обороны, которая должна включать в себя в том числе и средства радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки, кроме огневых средств. Поэтому у нас и РЭБ, и огневая защита здесь, внутри страны, в основном объектовая. И когда они попадают в зону действия, они падают или теряют связь, управляемость и обычно падают. Но это покрыть всю территорию мы не можем, к сожалению», — сказал Жданов.

Сколько таких дронов у России

По словам эксперта, управляемые беспилотники дороже только из-за дополнительного оборудования связи, но их стоимость не является критической для России.

«Они дороже только этого электронного оборудования, которое туда устанавливается. А так все остальное совершенно одинаково. Только оборудование связи, оно дороже. Я скажу так, что при массовых закупках, особенно Россия покупает на государственном уровне, она заключает контракты с тем же Китаем. А мы знаем, что Китай может снабжать десятками тысяч единиц. Так что они не считаются ценой», — объяснил он.

Эксперт отметил, что даже относительно высокая цена не проблема для РФ.

«Даже если цена той „Герберы“ будет доходить до 50 тысяч долларов, для Российской Федерации, к сожалению, это не неподъемная, абсолютно приемлемая цена, особенно когда они продолжают получать деньги за те же энергетические носители, которые они продают», — сказал Жданов.

Следующий этап — рой дронов

Жданов предупредил, что следующим этапом развития таких технологий могут стать рои дронов, которые будут работать автономно.

«Я вам скажу, что следующее поколение будет рой дронов. Это еще ужаснее. Это когда один дрон ведет стаю и управляет, распределяет цели, ведет разведку параллельно, у него будет машинное зрение, мы это называем искусственный интеллект, и он будет сопоставлять цели и распределять, какой из дронов, летящих в этом рое, будет назначаться на поражение. Рой может работать без участия оператора», — объяснил эксперт.

Он добавил, что сейчас идет технологическая гонка.

«Вот сейчас, кстати, идет гонка, кто первый, мы запустим эту систему роя или Российскую Федерацию. Это следующий этап разведки этих средств воздушного нападения», — отметил он.

Когда возможен новый массированный удар

По словам эксперта, Россия уже проводит подготовку к возможным массированным атакам.

«Есть данные разведки, передислокация стратегических бомбардировщиков, особенно то, что наши засекают движение транспортных самолетов типа Ил-76 обычно такими самолетами доставляют контейнеры с ракетами для стратегических бомбардировщиков. Готовность может быть в течение нескольких суток, потому что они уже вторые сутки, они двигают и стратегические бомбардировщики, и транспортные самолеты, и аэродромы используют „Оленья“, „Энгельс“, — сказал Жданов.

В то же время, он отметил, что Россия активно накапливает беспилотники.

«Мы знаем, что они где-то до 200 дронов только типа „Герань“ могут производить ежесуточно. И таким образом они накапливают, а затем наносят такой удар. В принципе, судя по тому, что давно такого уже не было большого количества дронов, у них есть накопления достаточно для того, чтобы осуществить одну-две волны массированного ракетно-дронного удара», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на новую тактику РФ — растяжение атак во времени.

«Последние 36 часов непрерывной тревоги и воздушного нападения, если скучать все 36 часов, то там больше тысячи дронов. Так что они просто любым способом ищут методы и средства для того, чтобы устраивать нам реально такой кошмар, геноцид, и в психологическом плане в первую очередь», — подытожил Жданов.