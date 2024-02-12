Соратник Аксьонова забезпечує дронами армію РФ – йому оголосили підозру

СБУ повідомила про підозру соратнику Аксьонова, який забезпечує серійне виробництво дронів для російської армії.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Романа Хитущенка – соратника окупаційного очільника Криму Сергія Аксьонова та "першого заступника міністра економічного розвитку" в окупаційному "уряді Криму".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Колаборант Хитущенко виконує завдання Кремля щодо організації промислового виробництва бойових дронів для російських військ.

За даними слідства, у червні 2023 року Хитущенко увійшов до складу "робочої групи", яка створила у тимчасово окупованому Севастополі технологічну базу з виробництва безпілотників. Насамперед мова йде про серійне проєктування та виготовлення ударних і розвідувальних БпЛА.

У разі успішного випробування бойових дронів, їх відправляють на передові позиції окупаційних угруповань на південному фронті.

За безперебійність цього виробництва колаборант особисто доповідає місцевому гауляйтеру Аксьонову та "звітує" до Москви.

Як встановило розслідування, мешканець Криму Хитущенко одним із перших підтримав захоплення українського півострова.

За таку "лояльність" російські загарбники включили його до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, де спочатку призначили "заступником міністра економічного розвитку", а в листопаді 2023 року – "першим заступником".

Від того часу зрадник опікується питаннями "переформатування" економіки півострова під потреби військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ.

Крім того він є частим гостем в ефірах російських телеканалів, де активно підтримує кремлівський режим.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Хитущенку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, на Кіровоградщині затримали російського інформатора, який у власному гаражі зробив "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ, які рухаються у напрямку східного фронту.

Читайте також: