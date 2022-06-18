США та союзники готуються до тривалої війни в Україні - WP

США та союзники готуються до тривалої війни в Україні - WP

США та їхні союзники готуються до тривалої війни в Україні, яку розпочала Росія.

Адміністрація голови Білого дому Джо Байдена намагається послабити дестабілізуючий вплив війни на голод у світі та глобальну економіку, а також робить максимум, щоб забезпечити перемогу України, посилюючи військову допомогу Києву.

Про це пише The Washington Post.

Оголошення президента Байдена цього тижня про додаткову допомогу в безпеці Україні в розмірі 1 мільярда доларів США, що є найбільшим на сьогодні траншем допомоги США, свідчить про рішучість Вашингтона гарантувати, що Україна зможе пережити битву за Донбас.

Європейські країни, включно з Німеччиною та Словаччиною, також представили свої власні партії сучасної зброї.

Видання припускає, що рішення постачати Україні все більш досконалі озброєння, такі як протикорабельні ракети та далекобійну мобільну артилерію, здатну знищити значні військові активи або завдати удару вглиб Росії, відображає зростаючу готовність західних столиць ризикувати ненавмисною ескалацією з Росією.

Але аналітики кажуть, що, незважаючи на сплеск зовнішньої допомоги та міцний моральний дух українських військ, Київ та його прихильники можуть опинитися в глухому куті, оскільки РФ озброєна значне краще. Зазначається, що попри невдалої спроби Москви захопити столицю Київ, битва на Донбасі зіграла на військовій силі Росії, дозволивши їй використовувати протистояння артилерійські удари для обстрілу українських позицій і поступового розширення своєї дії.

Іво Даалдер, колишній посол США в НАТО, який зараз очолює Чиказьку раду з глобальних справ, сказав, що глухий кут на полі бою ставить перед Сполученими Штатами суворий вибір: або продовжувати допомагати Україні або припинити підтримку і дозволити Москві перемогти.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту, який висловився на умовах анонімності, сказав, що посадовці адміністрації Байдена обговорювали можливість тривалої війни з глобальними наслідками ще до лютого, оскільки розвідка США припускала, що Путін готувався до вторгнення.

Нагадаємо, Reuters дізнався про можливе призупинення постачання Україні дронів Grey Eagle зі США.

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