Стало відомо, скільки окупантів направила РФ на захоплення Донбасу

Військове командування РФ кинуло 150 тисяч солдатів на три найактивніші напрямки фронту на сході України - Покровський, Курахівський і Времівський.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"На трьох тактичних напрямках, де найбільше ворог взаємодіє, - це Покровський, Курахівський і Времівський, беруть участь три великих російських угрупування "Центр", "Південь" і "Схід". Налічує це угрупування близько 150 тисяч особового складу", - сказав він.

На Покровський напрямок загарбники кинули найбільше сили - близько 70 тисяч солдатів. На Курахівському напрямку близько 35-36 тисяч окупантів, а Времівському - 40 тисяч.

За словами Волошина, росіяни продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп, а не механізовані накати. Штурмовиків ворог підтримує невеликою кількістю броньованої техніки або ж кидає на штурми піками та багі, а не військову техніку.

Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог порівняв втрати Росії та України у війні.

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