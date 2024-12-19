Стало відомо, скільки окупантів направила РФ на захоплення Донбасу

Найбільше військових РФ біля Покровська.
Військове командування РФ кинуло 150 тисяч солдатів на три найактивніші напрямки фронту на сході України - Покровський, Курахівський і Времівський.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
"На трьох тактичних напрямках, де найбільше ворог взаємодіє, - це Покровський, Курахівський і Времівський, беруть участь три великих російських угрупування "Центр", "Південь" і "Схід". Налічує це угрупування близько 150 тисяч особового складу", - сказав він.
На Покровський напрямок загарбники кинули найбільше сили - близько 70 тисяч солдатів. На Курахівському напрямку близько 35-36 тисяч окупантів, а Времівському - 40 тисяч.
За словами Волошина, росіяни продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп, а не механізовані накати. Штурмовиків ворог підтримує невеликою кількістю броньованої техніки або ж кидає на штурми піками та багі, а не військову техніку.
Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог порівняв втрати Росії та України у війні.
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