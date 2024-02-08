Стерненко заявив, що росіяни використовують Starlink в Україні

Волонтер повідомив про зібрані докази щодо використання ворогом супутникового Інтернету на окупованих українських територіях.

Український волонтер Сергій Стерненко заявив, що росіяни почали використовувати супутниковий Інтернет Starlink.

Про це волонтер написав у Мережі.

Стерненко опублікував скриншоти повідомлень у соцмережі Х про наявність Starlink у росіян і сказав, що ця інформація є правдивою.

Так, користувач під нікнеймом Serg написав у соцмережі, що до Росії почали масово постачати термінали Starlink. Це відбувається через Дубай.

"Акаунти активовані, працюють на окупованих територіях", – зазначив користувач.

Це повідомлення прокоментував інший юзер з ніком "Солдат удачи": "Це правда, вже бачимо їхні старлінки. Чесно, думав, вони раніше це зроблять".

Стерненко повідомив, що ця інформація є правдивою.

"Так, це правда. Зібрані докази постараємось передати на найвищому рівні", – коротко написав волонтер.

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Повідомлення з Мережі про використання росіянами "Старлінків" / Скриншот

До слова, восени 2023 року начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов підтвердив інформацію про те, що Starlink вимикалися біля окупованого Криму 2022 року. За його словами, це тривало місяць.

Інформація про вимкнення Starlink з’явилася у біографічній книжці "Ілон Маск" Волтера Айзексона. Йшлося про те, що 2022 року Маск розпорядився відключити Starlink поблизу Криму, щоб зірвати українську атаку на Чорноморський флот РФ.

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