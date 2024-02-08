Стерненко заявил, что россияне используют Starlink в Украине

Волонтер сообщил о собранных доказательствах использования врагом спутникового Интернета на оккупированных украинских территориях.
Украинский волонтер Сергей Стерненко заявил, что россияне начали использовать спутниковый Интернет Starlink.
Об этом волонтер написал в Сети.
Стерненко опубликовал скриншоты сообщений в соцсети Х о наличии Starlink у россиян и сказал, что эта информация правдива.
Так, пользователь под никнеймом Serg написал в соцсети, что в Россию начали массово поставлять терминалы Starlink. Это происходит через Дубай.
"Аккаунты активированы, работают на оккупированных территориях", — указал пользователь.
Это сообщение прокомментировал другой пользователь с ником "Солдат удачи":
"Это правда, уже видим их старлинки. Честно, думал, они раньше это сделают".
Стерненко сообщил, что эта информация правдива.
"Да, это правда. Собранные доказательства постараемся передать на самом высоком уровне", — коротко написал волонтер.
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К слову, осенью 2023 года начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о том, что Starlink выключались возле оккупированного Крыма в 2022 году. По его словам, это длилось месяц.
Информация об отключении Starlink появилась в биографической книге "Илон Маск" Уолтера Айзексона. Речь шла о том, что в 2022 году Маск распорядился отключить Starlink вблизи Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на Черноморский флот РФ.
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