Судилище над захисниками "Азовсталі": навіщо Росія це робить

Судилище над захисниками "Азовсталі" стане черговою краплею у чаші неповернення.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов ТСН.ua, коментуючи планування судилища над українськими військовополоненими в Маріуполі.

"Якщо судилище відбудеться, то питання перемовин до виходу на кордони 1991 року буде закрите. Надалі буде тільки військовий шлях до повернення наших територій під контроль нашої країни", - сказав Жданов.

Щодо намірів і мотивації Кремля для влаштування так званого "суду", Жданов зазначив, що це логіці не піддається.

"Якщо ви хочете розуміти логіку РФ, подивіться на те, що 95% Росія робить для внутрішнього ринку і лише 5% для зовнішнього. Це судилище, яке вони намагаються влаштувати, це 95% для внутрішнього ринку", - сказав експерт.

5%, за словами Жданова, Росія залищає для того, щоби вчергове показати Україні і світу, що російська влада не підпорядкована жодним міжнародним правилам, не боїться покарання, знає, що його не буде.

"Вони думають, якщо ми не здамося, вони будуть витворяти все, що захочуть. Але вони не розуміють, що ми далі читаємо цю фразу: якщо ми здамося, з нами буде ще гірше", - додав Жданов.

Нагадаємо, Андрущенко вказав на дивні дії окупантів щодо судилища над захисниками у Маріуполі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський попередив, що судилище над полоненими українськими бійцями, який окупанти готують в Маріуполі, зробить неможливими будь-які переговори з Москвою.

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