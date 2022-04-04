У Балаклії окупанти обстріляли евакуаційний автобус: загинув водій

Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

У неділю, 3 квітня, армія Російської Федерації обстріляла евакуаційний автобус в тимчасово окупованій Балаклії Харківської області.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Зазначається, що до Балаклії в Ізюмському районі було направлено колону автобусів для евакуації мирного населення. Втім, російські військовослужбовці обстріляли один із автобусів. Окупанти застосували автоматичну зброю.

Внаслідок обстрілу окупантами загинув водій транспортного засобу. Наразі слідчі встановлюють відомості щодо потерпілих.

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі тривають важкі бої українських захисників із російськими окупантами на Харківщині, Луганщині, Донеччині.

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