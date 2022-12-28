У Бердянську окупантам дозволили ходити у цивільному через страх

Причиною такого дозволу стало вбивство трьох військових
Російським агресорам дозволили пересуватись по окупованому місту Бердянськ у цивільному одязі через страх вбивства.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Причиною такого дозволу стало вбивство трьох військових.
"Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, дозволили пересуватися у цивільному одязі, аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдатів в місті", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС заявили, що наразі вбиті троє окупантів вважаються зниклими безвісти, це зроблено, щоб не сіяти паніку серед особового складу окупантів.
Також у повідомленні вказується, що окупанти почали перевдягатись у цивільне через те, що місцеві мешканці відстежують їх пересування та передають інформацію ЗСУ про місця дислокації агресорів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни облаштували шпиталь на базі відпочинку в Бердянську, а в Криму готують оборонні позиції.
Крім того, раніше очільниця міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна повідомила про вибухи на авіабазі в місті.
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