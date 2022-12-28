У Бердянську окупантам дозволили ходити у цивільному через страх

Російським агресорам дозволили пересуватись по окупованому місту Бердянськ у цивільному одязі через страх вбивства.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Причиною такого дозволу стало вбивство трьох військових.

Також читайте У Маріуполі окупанти облаштовують лінію оборони в очікуванні наступу ЗСУ з боку Бердянська

"Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, дозволили пересуватися у цивільному одязі, аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдатів в місті", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що наразі вбиті троє окупантів вважаються зниклими безвісти, це зроблено, щоб не сіяти паніку серед особового складу окупантів.

Також у повідомленні вказується, що окупанти почали перевдягатись у цивільне через те, що місцеві мешканці відстежують їх пересування та передають інформацію ЗСУ про місця дислокації агресорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни облаштували шпиталь на базі відпочинку в Бердянську, а в Криму готують оборонні позиції.

Крім того, раніше очільниця міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна повідомила про вибухи на авіабазі в місті.

Читайте також: