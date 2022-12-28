В Бердянске оккупантам разрешили ходить в гражданском из-за страха

Российским агрессорам разрешили передвигаться по оккупированному городу Бердянск в гражданской одежде из-за страха убийства.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Причиной такого разрешения стало убийство троих военных.

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"Оккупантам, которые дислоцируются во временно оккупированном Бердянске, разрешили передвигаться в гражданской одежде, чтобы лишний раз не подвергать личный состав опасности. Причиной являются недавние убийства трех мобилизованных солдат в городе", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что в настоящее время убитые трое оккупантов считаются пропавшими без вести, это сделано, чтобы не сеять панику среди личного состава оккупантов.

Также в сообщении указывается, что оккупанты начали переодеваться в гражданское из-за того, что местные жители отслеживают их передвижение и передают информацию ВСУ о местах дислокации агрессоров.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обустроили госпиталь на базе отдыха в Бердянске, а в Крыму готовят оборонительные позиции.

Кроме того, ранее глава городской военной администрации Бердянская Виктория Галицина сообщила о взрывах на авиабазе в городе.

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