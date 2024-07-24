У Чорному морі зафіксували ворожі носії "Калібрів"

У Чорному морі перебувають чотири ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Про це повідомили у ВМС ЗС України.

у Чорному морі - 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет

в Азовському морі - 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні

в Середземному морі - 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 24 липня російська армія двічі атакувала Харків. Внаслідок ворожих ударів є загиблий. Попередньо Харків окупанти обстрілювали ракетами С-300.

Також 23 липня російські загарбники вдарили безпілотником по дитячому будинку сімейного типу у Дніпропетровській області. Постраждали троє мешканців.

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