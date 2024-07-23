Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу – поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 24 липня.

Один із найскладніших днів місячного календаря, протягом якого негативна енергія буквально зашкалює. Проте, щодо цього часто спрацьовує правило: хто попереджений, той озброєний. Знаючи про те, як він проявляється насамперед у взаєминах між людьми, не тільки можна, але й потрібно протистояти неприємностям, які він несе. Головне – не йти на поводі у бажання з'ясовувати стосунки, сваритися та конфліктувати: істина в таких суперечках не народиться, а ось втратити близьких людей – на щастя, лише морально – можна буде цілком. Не варто також спілкуватися з тими, хто справлятиме неадекватне враження – їх краще оминати.

Скорпіон

Скорпіонам, енергія яких цього дня буквально битиме через край, важливо спрямувати її в те русло, яке буде для них пріоритетним: для одних такою виявиться професійна сфера, для інших – господарський та побутовий клопіт. У будь-якому разі під впливом потужних творчих сил вони зможуть буквально згорнути гори: нинішній результат виявиться настільки приголомшливим, що вразить їх самих.

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