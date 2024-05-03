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У Франції озвучили шалені втрати РФ у війні проти України

У Франції озвучили шалені втрати РФ у війні проти України

Втрати РФ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Стефан Сежурне заявив про "воєнний провал Росії".

Втрати Росії у війні проти України сягають 500 тис. осіб убитими і пораненими.

Про це повідомив голова МЗС Франції Стефан Сежурне виданню "Новая газета Европа".

Французький міністр наголосив у контексті підтримки України, що Європа та її партнери зберігатимуть єдність та рішучість стільки, скільки потрібно.

"Воєнний провал Росії вже є. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч – вбито. І все це навіщо? Якщо коротко – нізащо", – висловився Сежурне.

Нагадаємо, на 28 квітня Велика Британія оцінювала, що Росія втратила у війні близько 450 тис. військових убитими та пораненими. Це без урахування військових компаній.

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