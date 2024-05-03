Во Франции озвучили безумные потери РФ в войне против Украины

Потери России в войне против Украины составляют 500 тыс. человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщил глава МИД Франции Стефан Сежурне изданию "Новая газета Европа".

Французский министр подчеркнул в контексте поддержки Украины, что Европа и ее партнеры будут сохранять единство и решительность столько, сколько нужно.

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"Военный провал России уже есть. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч – убито. И все это зачем? Если коротко – незачем", – высказался Сежурне.

Напомним, на 28 апреля Великобритания оценивала, что Россия потеряла в войне около 450 тыс. военных убитыми и ранеными. Это без учета военных компаний.

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