Водночас бєлгородські пабліки повідомили про вибух ракети в області.

У Харкові було чутно вибух ввечері 1 листопада під час повітряної тривоги.

Про це повідомило "Суспільне".

"Харків'яни повідомляють про звук вибуху, ймовірно, за містом", – йдеться в короткій заяві.

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Про звуки вибухів повідомив і активіст Сергій Стерненко.

"У Харкові чутно звуки вибухів. Попередньо, бруднодупі ведуть обстріл модифікованими ракетами С-300 із Білгородської області росії", – йдеться в повідомленні.

Водночас у бєлгородських пабліках повідомляється про "вильоти" під час роботи російської ППО. Одна з ракет вибухнула на території Росії.

Нагадаємо, протягом 31 жовтня російські окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.

У селі Федорівка на Харківщині внаслідок вибуху загинуло подружжя з 4-річною дитиною.

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