Водночас бєлгородські пабліки повідомили про вибух ракети в області.
У Харкові було чутно вибух ввечері 1 листопада під час повітряної тривоги.
Про це повідомило "Суспільне".
"Харків'яни повідомляють про звук вибуху, ймовірно, за містом", – йдеться в короткій заяві.
Про звуки вибухів повідомив і активіст Сергій Стерненко.
"У Харкові чутно звуки вибухів. Попередньо, бруднодупі ведуть обстріл модифікованими ракетами С-300 із Білгородської області росії", – йдеться в повідомленні.
Водночас у бєлгородських пабліках повідомляється про "вильоти" під час роботи російської ППО. Одна з ракет вибухнула на території Росії.
Нагадаємо, протягом 31 жовтня російські окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.
У селі Федорівка на Харківщині внаслідок вибуху загинуло подружжя з 4-річною дитиною.
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