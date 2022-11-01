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В Харькове был слышен взрыв

Дата публикации
Просмотры
1865
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В Харькове был слышен взрыв

Фото: ТСН.ua

В то же время белгородские паблики сообщили о взрыве ракеты в области.

В Харькове был слышен взрыв вечером 1 ноября во время воздушной тревоги.

Об этом сообщило "Суспильне".

"Харьковчане сообщают о звуке взрыва, вероятно, за городом", – говорится в коротком заявлении.

О звуках взрывов сообщил и активист Сергей Стерненко.

"В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно, грязнопопые ведут обстрел модифицированными ракетами С-300 из Белгородской области россии", – говорится в сообщении.

В то же время в белгородских пабликах сообщается о "вылетах" во время работы российской ПВО. Одна из ракет взорвалась на территории России.

Напомним, в течение 31 октября российские оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Харьковщины, граничащие с линией столкновения, в частности Купянского и Чугуевского районов.

В селе Федоровка на Харьковщине в результате взрыва погибли супруги с 4-летним ребенком.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1865
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