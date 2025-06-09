У ГУР розібрали російський безпілотник з AI: у складі є деталі з Китаю та США

БпЛА V2U / © ГУР Міноборони

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) оприлюднило детальні дані про новий російський ударний безпілотний літальний апарат V2U. Його активно використовують російські війська на Сумському напрямку.

Про це пише Головне управління розвідки МО України.

Однією з ключових особливостей дрона V2U є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система БпЛА базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, центральним процесором якого є високошвидкісна збірка на базі американського модуля NVIDIA Jetson Orin.

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Примітно, що V2U оснащений лише одним GPS-модулем. Ймовірно, це свідчить про відмову росіян від інтенсивного використання супутникової навігації через ефективну роботу українських систем РЕБ. Замість цього, можливо, застосовується навігація за допомогою «комп’ютерного зору»: дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фотографіями місцевості для орієнтації.

Також передбачена можливість керування дроном у форматі FPV (від першої особи) через LTE-зв’язок. У ньому встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, який працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементна база модема має китайське походження.

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Міжнародні компоненти та постачальники

Аналіз показав, що безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва, включаючи двигун, GPS-модуль, сервоприводи, твердотілий накопичувач, далекомір, регулятори обертів та елементи живлення. Крім того, у конструкції V2U виявлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin.

ГУР МО України також опублікувало ідентифікаційні дані двох російських та двох китайських компаній, які задіяні у постачанні та складанні компонентів для цього типу БпЛА. Раніше воєнна розвідка вже надавала інформацію про виробників російської крилатої ракети S8000 «Бандероль».

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Раніше повідомлялося, вперше безпілотник зі штучним інтелектом зафіксували в Сумах у лютому 2025 року. Нині його використання фіксується і на сході країни. Дрон зібраний повністю з імпортних комплектувальних, має акумулятор ємністю 34 Аг і може доставляти бойову частину вагою 3 кг на відстань до 80 км.