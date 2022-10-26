У ISW пояснили, чому Росія використовує проти України релігійні ідеї

Подібні заяви можуть свідчити про бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин в ЗС РФ

Представники російської влади почали частіше пов'язувати військову агресію проти України з релігійними ідеями. Зокрема вже почали звучати ідеї про "боротьбу з сатанізмом" в Україні.

Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту відзначають, що метою цих заяв є спроби задовольнити групи релігійних меншин в російській армії.

Зокрема помічник секретаря Ради Безпеки Росії Олексій Павлов заявив, що метою так званої "спецоперації" в Україні є "повна десатанізація". Він стверджує, що Україну очолюють "фанатики", які хочуть відмовитися від цінностей російської православної церкви, ісламу та юдаїзму.

Подібну заяву зробив і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Він назвав військову агресію проти України" джихадом", який ставить перед собою мету - знищити український"сатанізм".

У ISW припускають, що подібні заяви можуть свідчити про бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин у Збройних силах Росії.

Крім того, в Інституті нагадали, що в російській армії почастішали розбіжності між військовослужбовцями на релігійному ґрунті, що вже призвело до спалахів насильства.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров заявив, що невдоволений "слабкими відповідями Росії на обстріл російських регіонів" та закликав "стирати з землі" українські міста.

Зазначимо, що російські пропагандисти вже не приховують своїх намірів, війна їм потрібна щоби провести геноцид українців.