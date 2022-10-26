В ISW объяснили, почему Россия использует против Украины религиозные идеи

Подобные заявления могут свидетельствовать о желании отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в ВС РФ

Представители российских властей стали чаще связывать военную агрессию против Украины с религиозными идеями. В частности, уже начали звучать идеи о "борьбе с сатанизмом" в Украине.

Об этом сообщает американский институт изучения войны (ISW).

Аналитики института отмечают, что целью этих заявлений есть попытки удовлетворить группы религиозных меньшинств в российской армии.

В частности, помощник секретаря Совета Безопасности России Алексей Павлов заявил, что целью так называемой "спецоперации" в Украине является "полная десатанизация". Он утверждает, что Украину возглавляют "фанатики", которые хотят отказаться от ценностей русской православной церкви, ислама и иудаизма.

Подобное заявление сделал и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он назвал военную агрессию против Украины "джихадом", который ставит перед собой цель - уничтожить украинский "сатанизм".

В ISW предполагают, что подобные заявления могут свидетельствовать о желании отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в Вооруженных силах России.

Кроме того, в Институте напомнили, что в российской армии участились разногласия между военнослужащими на религиозной почве, что уже привело к вспышкам насилия.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что недоволен "слабыми ответами России на обстрел российских регионов" и призвал "стирать с земли" украинские города.

Отметим, что российские пропагандисты уже не скрывают своих намерений, война им нужна, чтобы провести геноцид украинцев.