У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ – допомагала коригувати удари по Україні

У Миколаєві СБУ затримала місцеву мешканку, яка "зливала" ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Жінка передала агресору фото та відео з місць ворожих "прильотів" по двох промислових об’єктах на території області, серед яких місцева нафтобаза.

"Розвіддані фігурантка переправляла проросійському блогеру Сергію Лебедєву (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ", - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ.

У подальшому блогер надсилав отримані відомості до російської спецслужби для підготовки нових та коригування повторних повітряних атак на Миколаївщину.

Крім того, одержані від інформаторки медіафайли він використовував для підготовки замовних сюжетів пропагандистами "РИА Новости".

Зрадниця після початку повномасштабного вторгнення РФ неодноразово публікувала антиукраїнські коментарі у різних пабліках країни-агресорки. Згодом вона вийшла на "Лохматого", з яким спілкувалась через спеціально створений ним Телеграм-канал.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині затримали посадовця військкомату, який допомагав "відкосити" від служби.

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