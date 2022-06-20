У Німеччині вперше через санкції конфіскували нерухомість громадян РФ

У Німеччині вперше через санкції конфіскували нерухомість громадян РФ

У Німеччині вперше через санкції конфіскували нерухомість у росіян.

Обвинуваченим у справі проходить депутат Держдуми, ім’я якого поліція не називає, пише видання "Більд".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30 за 20 червня.

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Прокуратура Мюнхена конфіскувала три приватні квартири: дві з яких - спільна власність депутата та його дружини, третя – записана лише на його дружину.

Попри санкції, росіяни отримували щомісячний дохід від оренди житла на суму близько 3-х із половиною тисяч євро. Причиною розслідування та конфіскації, зазначає німецьке видання, стало те, що депутат підтримав резолюцію із закликом до Путіна визнати незалежність так званих "Л/ДНР".

Нагадаємо, що в акваторії Чорного моря перебувають п’ять російських кораблів. Два судна на воді, ще три - підводні.

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