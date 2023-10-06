Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Путіна цинічно відреагували на удар РФ по цивільним у селі Гроза

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
226
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Путіна цинічно відреагували на удар РФ по цивільним у селі Гроза

Спікер Путіна Дмитро Пєсков / Фото: Getty Images

Внаслідок удару загинули понад 50 людей.

У країні-терористці РФ висловилися щодо трагічного удару РФ, внаслідок якого загинули половина жителів села на Харківщині. Спікер російського диктатора РФ Дмитро Пєсков на брифінгу заявив, що російські окупанти не б'ють по цивільних.

Чергову цинічну заяву Пєсков зробив під час брифінгу, 6 жовтня.

"...Росія не завдає ударів по цивільному населенню, а працює по скупченню військових і армійського керівництва", - заявив прессекретар Путіна.

Трагедія на Харківщині через ракетний удар РФ

У четвер, 5 жовтня російські окупанти вдарили по селі Гроза Куп'янського району. Там телефони загиблих не змовкають, а з кишень лунає "Ой у лузі червона калина".

Внаслідок ракетної атаки по селі Гроза на Харківщині, де загинули понад 50 людей, Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії.

З-під завалів у Харкові дістали ще одну жертву обстрілу - жінку 1955 року народження.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
226
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація