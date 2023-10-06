У Путіна цинічно відреагували на удар РФ по цивільним у селі Гроза

У країні-терористці РФ висловилися щодо трагічного удару РФ, внаслідок якого загинули половина жителів села на Харківщині. Спікер російського диктатора РФ Дмитро Пєсков на брифінгу заявив, що російські окупанти не б'ють по цивільних.

Чергову цинічну заяву Пєсков зробив під час брифінгу, 6 жовтня.

"...Росія не завдає ударів по цивільному населенню, а працює по скупченню військових і армійського керівництва", - заявив прессекретар Путіна.

Трагедія на Харківщині через ракетний удар РФ

У четвер, 5 жовтня російські окупанти вдарили по селі Гроза Куп'янського району. Там телефони загиблих не змовкають, а з кишень лунає "Ой у лузі червона калина".

Внаслідок ракетної атаки по селі Гроза на Харківщині, де загинули понад 50 людей, Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії.

З-під завалів у Харкові дістали ще одну жертву обстрілу - жінку 1955 року народження.

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