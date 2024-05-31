У Зеленського підтвердили дозвіл бити по території РФ американською зброєю

Україна може завдати удару у відповідь російським силам, які атакують або готуються бомбити Харків та область.

Адміністрація Джо Байдена послабила свою політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Але певні обмеження ще залишаються.

Про це сказав прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі Guardian.

"Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон", — підкреслив Никифоров.

Ударів американською зброєю можна завдавати виключно в прикордонних з Харківською областю районах.

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Джо Байдена справді дозволила Україні бити по території РФ американською зброєю. Щоправда, такий дозвіл стосується лише російських позицій, звідки окупанти атакують Харківську область. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на американського посадовця.

Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах РФ зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція, Польща і Фінляндія. За помʼякшення обмежень для ЗСУ також виступили міністр оборони Нідерландів і президент Франції. А Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території РФ.

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