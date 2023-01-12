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У ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з Білорусі: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з Білорусі: що відомо

Фото: Associated Press

Росіяни перебазували авіацію на летовище під Мінськом.

Наразі зростає загроза російських ракетних і безпілотників з Білорусі. На території сусідньої країни активно діє російська авіація.

Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

"Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі", - попередив представник ЗСУ.

Він наголосив, що минулого тижня на аеродром "Мачулищи" під Мінськом окупанти перебазували не менше десяти вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк заявиляла, що російська армія, ймовірно, готує нову масовану ракетну атаку по Україні. Вони можуть використати ракети повітряного базування, морського базування та дрони-камікадзе.

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Дата публікації
Перегляди
6662
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