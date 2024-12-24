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Удар по Кривому Рогу: поранених дістають з-під завалів

Удар по Кривому Рогу: поранених дістають з-під завалів

Атака балістикою / колаж ТСН.ua

Частина постраждалих потрапила до лікарні у стані середньої тяжкості.

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу шестеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами Лисака, після атаку у Кривому Розі людей дістають з-під завалів.

"Попередньо, у Кривому Розі п'ятеро поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу", – йдеться в заяві.

Згодом голова ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести, і повідомив деталі про них:

"Половина з них – у лікарні. Жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік. Всі в стані середньої тяжкості. Решті поранених допомогу надали на місці".

Нагадаємо, російська армія атакувала Кривий Ріг балістикою і влучила у чотириповерховий житловий будинок.

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