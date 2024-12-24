Удар по Кривому Рогу: раненых достают из-под завалов

Часть пострадавших попала в больницу в состоянии средней тяжести.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По словам Лысака, после атаки в Кривом Роге людей достают из-под завалов.

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"Предварительно, в Кривом Роге пятеро раненых. Двоих из них достали из-под завалов. Им оказывают необходимую медпомощь", – говорится в заявлении.

Позжеглава ОВА уточнил, что количество пострадавших возросло до шести, и сообщил детали о них:

"Половина из них – в больнице. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина. Все в состоянии средней тяжести. Остальным раненым оказали помощь на месте".

Напомним, российская армия атаковала Кривой Рог баллистикой и попала в четырехэтажный жилой дом.

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