Удар по Одеській кіностудії: з’явилися фото руйнувань

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

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Під час атаки по Україні у ніч проти 10 червня російські війська завдали удару по Одеській кіностудії. Там показали фото пошкоджень та руйнувань через атаку.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці кіностудії.

«Близько 1-ї години ночі ворог завдав удару по Одеській кіностудії — одній із найстаріших у світі. Пошкоджено виробничі приміщення, склади костюмів і реквізиту, знищено частину історичних декорацій«, — йдеться в заяві.

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Завдяки діям охорони вдалося вчасно загасити пожежу, яка виникла не території кіностудії. Були локалізовані руйнівні наслідки та врятовані унікальні костюми, реквізит і артефакти, пов’язані зі 100-річною історією студії.

Минулося без постраждалих. Водночас ворожою атакою було повністю знищено декорації до фільму «Довженко». Також втрачено спеціальний ігровий транспорт, що використовувався у зйомках.

Через удари по житлових будинках Одеси одна зі співробітниць кіностудії втратила свій дім.

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Пошкодження Одеської кіностудії після нічної атаки 10 червня / © Одеська кіностудія

Нагадаємо, під час нічної атаки по Одесі 10 червня російські окупанти поцілили дронами у пологовий будинок, зруйнували станцію швидкої допомоги та кілька будинків. Через удари загинули двоє людей, ще щонайменше дев’ятеро осіб зазнали поранень.

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Загалом для нічної атаки по Україні 10 червня росіяни застосували 322 засоби ураження: ракети і безпілотники. Частину цілей збила ППО, однак в 11 локаціях сталися «прильоти», ще в 16-ти — падіння уламків.