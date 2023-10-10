Удар РФ по Грозі на Харківщині – кількість жертв зросла

У селі Гроза Куп'янського району на Харківщині зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару росіян по будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

"Можна заявити, що станом на сьогодні у нас збільшилася кількість загиблих в результаті ракетного удару в селі Гроза з 51 жертви до 53", - сказав він.

Болвінов також додав, що остаточна кількість жертв може ще збільшитись, тому що є неідентифіковані частини тіл жертв та заяви про безвісти зниклих осіб.

Ракетний удар по селу Гроза

Російські окупанти 5 жовтня завдали удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, який був родом із цього села.

Військового поховали спочатку на Дніпропетровщині, адже село було в окупації. Потім рідні вирішили перепоховати його вдома.

Внаслідок удару загинула, зокрема 8-річна дитина. РФ однією ракетою вбила понад половину жителів села Гроза, всі вони – цивільні.

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