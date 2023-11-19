Ударний підрозділ ”Булава” викурює російських "щурів" з-під землі (відео)

Процес та результат зафільмували бійці з підрозділу "Булава".

Ударний підрозділ ”Булава” з окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького вдарив по позиціям російських військовослужбовців FPV-дронами “Дикі Шершні”.

Про це повідомили і оприлюднили відео бійці ударного підрозділу "Булава".

За допомогою FPV-дронів “Дикі Шершні” третій механізований батальйон Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького влучив в окоп росіян. Процес та результат можна прослідкувати на відео, яке оприлюднив підрозділ.

На відео звичайний робочий день ударного підрозділу "Булава".

Зазначимо, що FPV-дрон транслює відео в режимі реального часу. "Картинка" надходить з камери дрону на монітор, окуляри або пілота шолом. Тобто ця технологія дозволяє бачити те, що "бачить" дрон в момент польоту.

Напередодні оператори FPV-дронів "Дикі Шершні" уразили дві одиниці російської техніки та причіпну гаубицю Д-30.

Раніше Генштаб оприлюднив масштаби втрат окупантів за тиждень, з 13 до 19 листопада. Відомо, що 86 танків окупантів розбито, а один їхній літак знищено. 7020 російських військових залишилися в українській землі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.