Степаненко прокоментував прийдешній вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко відповів на запитання журналістів на пресконференції напередодні матчу останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Італії.

– Минулими вихідними ми побачили, що наші гравці яскраво себе проявили в топчемпіонатах. Чи додає це позитиву в команді, якщо порівнювати з попередніми зборами?

– Завжди приємно, коли наші хлопці здобувають перемоги. Ми стежимо за ними, надсилаємо повідомлення, вітаємо з активними діями в атаці чи обороні. Для них важливо бути впевненими в тому, що вони роблять. Коли ти забиваєш гол, твоя команда виграє в чемпіонатах із такими інтенсивними матчами – це круто, це додає впевненості футболістам.

– Чи відчувається тиск? Що взагалі на душі перед грою?

– У нас багато гравців, які проводили поєдинки такого рівня. Ментально всі готові, у команді гарна атмосфера. Ми не можемо сказати, що цей матч є апогеєм чогось, як про це розказують у ЗМІ. Наша робота протягом року привела нас до того, що ми маємо можливість грати вирішальний матч завтра. Якщо подивитися, то кожен поєдинок у відборі був відповідальним, він дозволяв нам рухатися далі й мати можливість пробитися на Євро. Тому завтра – ще один поєдинок на нашому шляху. Кожен матч групи був таким, але завтра повинна бути трохи більша концентрація та впевненість у власних силах.

– Що можете сказати про спаринг із "Лехією", який відбувся напередодні?

– У кожного був свій ігровий час у цьому поєдинку, хтось грав більше, хтось – менше. В принципі, усі взяли участь, проблем немає.

Поєдинок Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія доступна на нашому сайті.

Перед останнім туром збірна України з 13 очками посідає третю позицію у групі C. Лідирує з 19 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На другому місці – Італія (13 пунктів), яка випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками. На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті для потрапляння на ЧЄ буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Раніше повідомлялося, що збірна України гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024. "Синьо-жовті" зіграють у плейоф в разі поразки або нічиєї в поєдинку проти Італії.

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