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Степаненко прокоментував прийдешній вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії

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Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Степаненко прокоментував прийдешній вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії

Тарас Степаненко / Фото: Associated Press

Тарас Степаненко запевнив, що гравці української збірної психологічно готові до поєдинку із "Скуадрою Адзуррою".

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко відповів на запитання журналістів на пресконференції напередодні матчу останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Італії.

– Минулими вихідними ми побачили, що наші гравці яскраво себе проявили в топчемпіонатах. Чи додає це позитиву в команді, якщо порівнювати з попередніми зборами?

– Завжди приємно, коли наші хлопці здобувають перемоги. Ми стежимо за ними, надсилаємо повідомлення, вітаємо з активними діями в атаці чи обороні. Для них важливо бути впевненими в тому, що вони роблять. Коли ти забиваєш гол, твоя команда виграє в чемпіонатах із такими інтенсивними матчами – це круто, це додає впевненості футболістам.

– Чи відчувається тиск? Що взагалі на душі перед грою?

– У нас багато гравців, які проводили поєдинки такого рівня. Ментально всі готові, у команді гарна атмосфера. Ми не можемо сказати, що цей матч є апогеєм чогось, як про це розказують у ЗМІ. Наша робота протягом року привела нас до того, що ми маємо можливість грати вирішальний матч завтра. Якщо подивитися, то кожен поєдинок у відборі був відповідальним, він дозволяв нам рухатися далі й мати можливість пробитися на Євро. Тому завтра – ще один поєдинок на нашому шляху. Кожен матч групи був таким, але завтра повинна бути трохи більша концентрація та впевненість у власних силах.

– Що можете сказати про спаринг із "Лехією", який відбувся напередодні?

– У кожного був свій ігровий час у цьому поєдинку, хтось грав більше, хтось – менше. В принципі, усі взяли участь, проблем немає.

Поєдинок Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія доступна на нашому сайті.

Перед останнім туром збірна України з 13 очками посідає третю позицію у групі C. Лідирує з 19 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На другому місці – Італія (13 пунктів), яка випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками. На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті для потрапляння на ЧЄ буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Раніше повідомлялося, що збірна України гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024. "Синьо-жовті" зіграють у плейоф в разі поразки або нічиєї в поєдинку проти Італії.

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