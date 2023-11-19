Степаненко прокомментировал предстоящий решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне матча последнего 10-го тура отбора на Евро-2024 против команды Италии.

– На прошлых выходных мы увидели, что наши игроки ярко себя проявили в топ-чемпионатах. Добавляет ли это позитив в команде, если сравнивать с предыдущим сбором?

– Всегда приятно, когда наши ребята одерживают победы. Мы следим за ними, посылаем сообщения, поздравляем с активными действиями в атаке или обороне. Для них важно быть уверенными в том, что они делают. Когда ты забиваешь гол, твоя команда выигрывает в чемпионатах с такими интенсивными матчами – это круто, это придает уверенности футболистам.

– Ощущается ли давление? Что вообще на душе перед игрой?

– У нас много игроков, которые проводили поединки такого уровня. Ментально все готовы, в команде хорошая атмосфера. Мы не можем сказать, что этот матч является апогеем чего-то , как об этом рассказывают в СМИ. Наша работа в течение года привела нас к тому, что у нас есть возможность играть решающий матч завтра. Если посмотреть, каждый поединок в отборе был ответственным, он позволял нам двигаться дальше и иметь возможность пробиться на Евро. Поэтому завтра – еще один поединок на нашем пути. Каждый матч группы был таким, но завтра должна быть немного больше концентрация и уверенность в собственных силах.

– Что можете сказать о спарринге с "Лехией", который состоялся накануне?

– У каждого было свое игровое время в этом поединке, кто-то играл больше, кто-то – меньше. В принципе все приняли участие, проблем нет.

Поединок Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Италия доступна на нашем сайте.

Перед последним туром сборная Украины с 13 очками занимает третью позицию в группе C. Лидирует с 19 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На втором месте – Италия (13 пунктов), опережающая "сине-желтых" по дополнительным показателям. На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот команде Лучано Спаллетти для попадания на ЧЕ будет достаточно и ничьей в поединке с украинцами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на Евро-2024. "Сине-желтые" сыграют в плей-офф в случае поражения или ничьей в поединке против Италии.

Читайте также:

Украина – Италия: где смотреть и ставки букмекеров на решающий матч отбора Евро-2024

Евро-2024: кто уже вышел в финальный турнир

Отбор на Евро-2024: группы и турнирные таблицы