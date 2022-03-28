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"Укрзалізниця" призначила ще один евакуаційний потяг до Чехії

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"Укрзалізниця" призначила ще один евакуаційний потяг до Чехії

Також можливе продовження маршруту поїзда до міста Брно з боку чеських залізниць.

АТ "Укрзалізниця" разом з чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії.  

Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.

Повідомляється, що поїзд Мостиська ІІ - Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 30 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 22:36. 

Також можливе продовження маршруту поїзда до міста Брно з боку чеських залізниць.

"Дістатися станції Мостиська можна електричкою зі Львова - найзручніший рейс відправляється о 9:02, і прибуває на ст. Мостиська ІІ об 11:03", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички.

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