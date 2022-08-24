Уряд Швеції найближчим часом надасть Україні новий пакет допомоги

Уряд Швеції найближчим часом оголосить про новий пакет допомоги Україні.

Про це повідомило посольство Швеції в Україні у привітанні до Дня Незалежності.

"Сьогодні Україна святкує 31 рік своєї незалежності. Сьогодні також виповнюється пів року від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України. Від 24 лютого український народ був змушений платити ще більшу ціну за свою свободу. Проте Україна продовжує бути сильною у боротьбі за захист не лише своєї свободи, а й свободи всієї Європи, у тому числі й Швеції. Вже найближчим часом шведський Уряд оголосить новий пакет допомоги Україні. Швеція й надалі продовжить свою підтримку Україні та українського народу, який мужньо захищає свою країну та свою незалежність", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив сьогодні, що Росія перебуває в "дуже крихкому" становищі.

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