Ускладнює військове планування – The Times озвучило проблему ЗСУ

Журналісти називають унікальною ситуацію, що склалася на війні в Україні.

Середній вік солдата Збройних сил України, який воює проти окупаційних військ Росії, – становить 45 років. Обмежені фізичні можливості українських воїнів ускладнюють військове планування.

Про це йдеться у матеріалі газети The Times.

Українські командири розповіли, що в такому віці вже важко виконувати завдання на фронті, пише видання.

"У такому віці важко виконувати завдання. Декому навіть боєприпаси та бронежилети нести на передові позиції важко. Люди закінчуються, а якість підкріплення з кожним разом стає все нижчою", – розповів виданню командир 32-ї бригади ЗСУ Дмитро Берлим.

Як пише The Times, це унікальна ситуація, якщо порівнювати з великими війнами минулого століття, коли більшість солдатів складали 20-річні чоловіки або навіть молодші.

Однією з причин цього The Times називає велику хвилю добровольців, які пішли до армії в перші тижні повномасштабного вторгнення. Переважна більшість із них були чоловіками у віці 40+.

Багато хто очікував, що їхні бригади незабаром будуть посилені молодшими новобранцями. Окрім цього, тоді мало хто вірив, що війна триватиме так довго.

Також у виданні зазначають, що не всі 40-річні чоловіки потрапили на фронт добровольцями. Багато з них було мобілізовано і на фронт потрапила непропорційно велика кількість літніх чоловіків з сільської місцевості.

Як пишуть журналісти, 2021 року середній вік солдата у Збройних силах США становив 28 років. Минулого року середній вік військовослужбовців Збройних сил Великої Британії становив 31 рік.

Нагадаємо, в ЗСУ зробили заяву щодо захоплення окупантами Крохмального.

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