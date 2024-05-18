Уточнення даних у ТЦК – чи відправлять одразу на проходження ВЛК: постанова Кабміну

Кабінет міністрів України затвердив низку постанов щодо деяких питань мобілізації. Зокрема, затверджено Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Відповідну постанову від 16 травня 2024 р. № 560 опубліковано на сайті уряду.

Постанова № 560 встановлює нові правила для військовозобов'язаних, що звертаються до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Так, громадян, які самостійно прибули у ТЦК для уточнення своїх даних, не можуть відразу направити на військово-лікарську комісію. Для цього їм мають виписати окрему повістку. Це стосується і тих, хто прийшов із заявою про надання відстрочки.

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Проте особи, яких було доставлено до ТЦК примусово, можуть бути направлені на ВЛК без додаткових формальностей.

Медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби прийматиме ВЛК у самому ТЦК.

У разі незгоди з висновком районної ВЛК, військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення можна оскаржити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісією вищого рівня.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про три способи оновлення даних у ТЦК.

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