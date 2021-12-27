"Утопимо в крові": Арестович попередив РФ про наслідки військового вторгнення до України

"Утопимо в крові": Арестович попередив РФ про наслідки військового вторгнення до України

Бряцання зброєю біля українського кордону Арестович вважає блефом.

Якщо Росія зважиться на повномасштабне вторгнення до України, вона зазнає рішучої поразки.

Про це заявив представник української делегації у Тристоронній контактній групі, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, інформує телеканал "Дом".

Бряцання зброєю біля українського кордону Арестович вважає блефом.

"Спроба вторгнутися закінчиться грандіозною поразкою та найважчою зовнішньополітичною кризою для Росії. Ми не боїмося. ЗСУ спільно із західними союзниками з їх військово-технічною допомогою завдадуть поразки російському угрупованню. Вони не потягнуть, вся російська армія нічого з нами не зможе зробити", — переконаний він.

Радник Єрмака заявив, що існує міф про непереможність російської армії. Як приклад Арестович навів заяви про удар російськими крилатими ракетами. За його словами, таких ракет у країни-агресорки лише понад 60 штук, а використати зможуть не більше половини.

"Ну стрільнуть вони 30 ракетами: 15 з них – не долетять, ще п'ять – промахнуться. Це все несерйозно, і будь-який військовий професіонал розуміє: ну приходьте, вторгайтеся – втопимо вас у крові. Ми їх просто втопимо у крові. Думаю, російські генерали за голови тримаються, розуміючи, у що реально їм виллється ця операція. Цю авантюру буде втоплено в їхній крові.

Раніше Олексій Арестович розповів, що Росія вимагає визнати "Супутник V" для відкриття КПВВ на Донеччині.

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