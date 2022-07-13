В Донецькій ОВА розповіли, які території найбільше потерпають від обстрілів

Російська армія не припиняє обстрілювати мирні населені пункти в Донецькій області.

Окупанти ведуть постійні обстріли по всій території регіону. Найбільше наразі потерпає Бахмутський район. У місті протягом доби один мешканець загинув, а п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зранку 1 липня росіяни завдали двох ракетних ударів по селищу Нью-Йорку. Влучили поруч із дитячим садком. У Сіверську один будинок знищено повністю, ще один пошкоджено. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Званівській територальній громаді обстріли не припиняються. Протягом доби росіяни пошкодили п'ять будинків у Верхньокам'янському, а два у у Званівці.

Вд ворожих обстрілів потерпає Краматорський район. Сам Краматорськ зазнав ракетного удару зранку 12 липня. Росіяни поцілили в промзону. Жертв внаслідок атаки загарбників немає.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Крм того, трьох ракетних ударів росіяни завдали по Костянтинівці Одна людина поранена. Росіяни пошкодили промислову будівлю і приватний будинок, у кількох навколишніх житлових будинках вибито шибки.

У Черкаській територіальній громад обстріляно Новомиколаївку. Загарбники пошкодили дах будинку.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 12 липня, росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області: двоє загиблих в Авдіївці, один - у Бахмуті, а також один - у Часовому Яру.

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