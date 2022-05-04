В Енергодарі 4 травня працюватиме гуманітарний коридор - мер

Із Енергодару до Запоріжжя люди можуть виїхати на власному транспорті.
У середу, 4 травня відкрито евакуаційний коридор для людей на власному транспорті з тимчасово окупованого Енергодару до Запоріжжя через Василівку-Камянське і через Токмак-Оріхів.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов
Також буде можливість доїхати з Запоріжжя до Енергодару за вказаними маршрутами.
Він також попередив, що у разі зміни оперативної ситуації на лінії зіткнення можливі обмеження руху за вказаними напрямками.
Нагадаємо, мер окупованого Енергодара переїхав працювати до Запоріжжя.
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