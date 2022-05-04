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В Энергодаре 4 мая будет работать гуманитарный коридор – мэр

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В Энергодаре 4 мая будет работать гуманитарный коридор – мэр

Getty Images

Из Энергодара в Запорожье люди могут выехать на собственном транспорте.

В среду, 4 мая открыт эвакуационный коридор для людей на собственном транспорте из временно оккупированного Энергодара в Запорожье через Васильевку-Камянское и через Токмак-Орихов.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Также будет возможность доехать из Запорожья в Энергодар по указанным маршрутам.

Мэр города предупредил, что в случае изменения оперативной ситуации на линии столкновения возможны ограничения движения по указанным направлениям.

Напомним, мэр оккупированного Энергодара переехал работать в Запорожье.

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