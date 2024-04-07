В Херсонській області під російський удар потрапив 61-річний чоловік

У Херсонській області, в селищі Качкарівка, під російський обстріл потрапив 61-річний чоловік. Ввечері 7 квітня окупанти атакували населений пункт з безпілотника.

Херcонська ОДА (ОВА) повідомила про це в Телеграм-каналі.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона місцевий житель отримав уламкові поранення.

"Бригада швидкої надала допомогу потерпілому на місці. Від госпіталізації він відмовився", - розповіли в ОВА.

Нагадаємо, росіяни атакують і Сумщину. 7 квітня стало відомо про поранення людини в результаті артобстрілу.

Напередодні ворог обстріляв трьома фугасними авіаційними бомбами селище Перемога Білопільської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури та будинки людей..

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