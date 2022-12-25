В Ізраїлі повідомили, що Росія незабаром передасть Ірану в обмін на дрони

Йдеться про 24 винищувачі, які спочатку були призначені для Єгипту.

Росія надасть Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони, які вона використовує у війні проти України.

Про це повідомляє IsraelInfo із посиланням на "12 канал" ізраїльського телебачення та інформацію західної розвідки, що стежить за військовою співпрацею Москви та Тегерана.

За даними джерел, Росія незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. Йдеться про 24 винищувачі, які спочатку були призначені для Єгипту.

"США переконали Каїр відмовитися від угоди, після чого росіяни почали шукали покупців для літаків. (...) Американці вмовили Каїр відмовитися від угоди, і росіяни шукали покупців для літаків. Після того, як Іран став постачальником дронів для російської армії, питання було вирішено", - зазначено у джерелах.

Також зазначено, що Росію не зупинить попередження Ізраїлю про те, що посилення військової співпраці з Іраном підштовхне Єрусалим до постачання озброєнь Україні, від чого Ізраїль утримувався, незважаючи на тиск США та всередині країни. Восени про це заявив радник із національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час конференції у Бахрейні.

Тоді, за інформацією 11-го каналу ІТВ, йшлося про постачання балістичних ракет Росії. Це особливо актуально у разі продажу літаків Ірану.

ישראל מחתה בפני רוסיה על השימוש בכטב"מים איראניים על אדמת אוקראינה. החשש במערכת הביטחון: איראן קרובה למסור טילים בליסטיים לרוסיה@gilicohen10 | #חדשותהערב pic.twitter.com/h7y1yinbiq — כאן חדשות (@kann_news) November 20, 2022

Також голова Моссада Давид Барнеа попередив про намір Ірану розширити постачання озброєнь Росії, зазначає джерело.

Нагадаємо, у Чорному й Середземному морях побільшало "Калібрів".

Також аналітикиня РФ Ольга Курносова не виключає, що Росія може провести велику провокацію на Різдво або 25 грудня, або 7 січня.

Додамо, що військовий експерт Роман Світан розповів: 25-30 грудня може статися новий ракетний удар РФ по енергетичній системі України.

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