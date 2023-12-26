В Маріуполі місцеві досі живуть без води, опалення та електропостачання

В тимчасово окупованому Маріуполі люди досі залишаються без опалення, світла та води. Комунальна сфера там перебуває в критичному стані.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Як зазначається, місцеві мешканці постійно скаржаться на комунальну сферу. В деяких будинках міста досі немає опалення через декілька причин: через зруйновану інфраструктуру чи ремонтників, які “після ремонтних робіт” проігнорували роботи з відновлення мережі у будинку.

Місцеві кажуть, котельні періодично дають збій. Наприклад, на МКР-23, яка майже єдина вціліла у місті, але виходить зі строю.

“Ми два опалювальні сезони просиділи без опалення. І знову не можемо отримати тепло. Тільки запустять опалення, ми спускаємо повітря, батареї починають теплішати, а котельня то тиск скине, то температуру теплоносія до 37 опустить. Куди треба дзвонити, щоб припинили знущатися з людей? Неможливо вже. Чому так нестабільно подають тепло? 14 поверховий будинок ніяк не почне опалюватися. Набридло мерзнути”, - жаліються жителі бульвару Шевченка, 339.

Крім того, у місті поганий стан і з електропостачанням. Стабільність у відключеннях через аварії - стали буденністю. Не краща ситуація з постачанням води та станом каналізаційної системи. Зокрема, у Кальміуському районі забита центральна каналізація вже місяць.

“Ще більше містян обурює те, що розносять квитанції за сплату комунальних послуг, яких не має чи з якими постійні проблеми. Зокрема, не готові маріупольці платити за воду, яка вкрай низької якості та подається не стабільно. Слід зазначити, що на всій тимчасово окупованій територій Донецької області спостерігається критична ситуація з наданням комунальних послуг жителям”, - додали в міськраді.

Нагадаємо, що біля Драмтеатру в Маріуполі окупанти встановили ялинку.

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